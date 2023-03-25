Муниципальным депутатам разрешат публиковать сведения о доходах без персональных данных

Краевые власти внесли на рассмотрение регионального парламента законопроект, разрешающий муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично.

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Как указано в пояснительной записке, на сайтах муниципальных представительных органов предлагается размещать «обобщенную (статистическую)» информацию о доходах местных депутатов. Данная информация не предполагает публикации персональных данных депутатов и сведений позволяющих индивидуализировать имущество. Ожидается, что законодательное собрание Пермского края рассмотрит этот проект в двух чтениях на апрельском пленарном заседании.

Поправки в региональное законодательство связаны с изменением федеральных законов. Ранее Госдума РФ разрешила не публиковать персональные сведения о доходах муниципальным и региональным депутатам, работающим не непостоянной основе, а также самим депутатам нижней палаты российского парламента и членам Совета Федерации. Эти изменения вступили в силу с 1 марта.