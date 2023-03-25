Застройщики Петербурга потратили 174 млрд рублей на покупку земли за три года

Застройщики Санкт-Петербурга за последние три года выкупили 2,8 тыс. Га земли в городе и ближайших пригородах. На это было потрачено почти 174 млрд руб., пишет 25 марта «Деловой Петербург».

По оценкам экспертов отрасли, застройщикам в общей сложности принадлежит 10–15 тыс. га в агломерации. Часть сделок являются закрытыми, поэтому более точных данных нет. Крупнейшим землевладельцем является холдинг Setl Group, адресная программа которого достигла 13,66 кв. м. (+11% по итогам 2022 года). На втором месте расположилась «СПб Реновация» (входит в группу «Самолет»). Совокупная площадь застройки по программе реновации — 900 Га, в которые входят 22 квартала в девяти районах города.

Третье место заняла «Группа ЛСР». По данным отчетности 2020 года, компания владела 874,8 га в Петербурге и области. Следом расположилась группа «ЦДС» (820 Га) и «Главстрой СПб» (700 Га).

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