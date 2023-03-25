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Житель Краснодара выставил на продажу коллекцию трамвайных билетов прошлых лет

Житель Краснодара выставил на продажу на площадке Avito коллекцию трамвайных билетов прошлых лет, самый старый из которых он купил за 15 руб.

Фото: фото пользователя сервиса Avito

Фото: фото пользователя сервиса Avito

Всего в коллекции, выставленной на продажу,— 10 билетов, цена коллекции 50 руб.

По данным краснодарской мэрии, 15-рублевый тариф на проезд в трамвае был введен в городе с начала 2013 года. В настоящее время стоимость проезда в краснодарском трамвае составляет 35 руб. В январе городские власти заявляли, что не планируют ее повышать как минимум до начала июня.

Михаил Волкодав

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