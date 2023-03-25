Медведев поддерживает увеличение армии до 1,5 млн человек

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России нужна смешанная, контрактно-призывная армия. Он поддерживает предложение Минобороны расширить ее до 1,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эту тему он прокомментировал в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Зампред Совбеза сказал, что «успешной защите нашей отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте». На армию также, по его словам, повлияла проводимая Россией военная операция на Украине.

«Второе: безусловно, СВО повлияла, и самым существенным образом, поскольку сила армии проверяется в период военных действий. Третье: наша армия должна стать больше. И параметры ее численности объявлены — это не менее 1,5 млн человек»,— сказал господин Медведев.

Президент Владимир Путин с 2023 года увеличил штатную численность вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек, до 2,04 млн (1,15 млн — военнослужащие). В декабре 2022 года, выступая на коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в российской армии до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. Владимир Путин это поддержал. Министр также предложил увеличить призывной возраст с 18–27 до 21–30 лет, соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Подробности — в материале «Ъ» «Растет возраст духов».

Лаура Кеффер