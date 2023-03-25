В Снежинске и Катав-Ивановске назначили новых начальников полиции

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков назначил новых руководителей органов внутренних дел в Снежинске и Катав-Ивановске. Начальников представили коллективам и руководителям муниципалитетов 24 марта, сообщает пресс-служба регионального главка.

Отдел МВД по ЗАТО Снежинск возглавил подполковник полиции Данил Шафиков. Он служит в органах внутренних дел с 1998 года. С 2016 года возглавлял Катав-ивановский отдел МВД. «Новому руководителю нужно сплотить коллектив, повести за собой личный состав отдела внутренних дел в Снежинске для достижения достойных результатов, главным из которых является доверие населения», - отметил начальник ГУ МВД области на совещании в Снежинске.

Начальником ОМВД Катав-Ивановского района назначен подполковник полиции Артем Евполов, ранее занимавший должность заместителя начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Трехгорный. Михаил Скоков отметил, что коллектив районной полиции способен достичь всех поставленных целей, предыдущий руководитель создал условия для качественного выполнения задач на высоком уровне, но есть ряд направлений, на которые нужно обратить пристальное внимание.