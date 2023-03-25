В Челябинске самокатчик сбил пенсионерку и сбежал

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разыскивают горожанина, который на электросамокате сбил пожилую женщину и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 24 марта, сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

Инцидент произошел около дома №33 по Комсомольскому проспекту самокатчик совершил наезд на 63-летнего пешехода на дворовой территории, после чего оставил место происшествия. Пенсионерке была оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествия позвонить по номеру: 89000211842, 728-61-18, 728-60-10. Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель электросамоката – полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля.