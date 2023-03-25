Среднестатистический безработный житель Удмуртии имеет среднее профессиональное образование

Средний возраст безработного жителя Удмуртии составляет 40 лет, сообщает Удмуртстат. При этом чаще всего не трудоустроенные граждане, проживающие в городах, имеют среднее профессиональное образование. Время поиска работы же составляет порядка шести месяцев, а вакансии жители ищут в СМИ, интернете и через знакомых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В свою очередь средний возраст трудоустроенного жителя Удмуртии составил 41 год, уровень образования также средний профессиональный. Фактическая продолжительность рабочей недели — 37 часов.

Напомним, по данным пресс-службы главы и правительства региона, уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,59%. В регионе около 4,5 тыс. местных жителей официально не имеют работы, а заявленная работодателями потребность в сотрудниках в 3,5 раза выше.