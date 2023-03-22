Официально зарегистрированный уровень безработицы в Удмуртии составил 0,59%

В Удмуртии уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,59%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В регионе около 4,5 тыс. местных жителей официально не имеют работы. При этом заявленная работодателями потребность в сотрудниках в 3,5 раза выше.

Всего с начала года в Удмуртии при содействии службы занятости устроились почти 1,9 тыс. человек. К профессиональному обучению для последующего трудоустройства приступили 185 безработных человек.

Традиционно востребованными на рынке труда в Удмуртии остаются рабочие профессии, в том числе водитель, электромонтажник, токарь, плотник, кондуктор и повар.