В США обвиняемый в причастности к убийству президента Гаити признал вину

Гражданин Гаити и Чили Родольф Жаар на суде в США признал вину в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза в июле 2021 года, сообщает AP. 50-летний мужчина предоставил жилье, оружие и еду гражданам Колумбии, входившим в группировку, которая организовала покушение на господина Моиза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Odelyn Joseph / AP Фото: Odelyn Joseph / AP

Судебное заседание прошло в Майами. Фигурант дела признал вину в оказании материальной поддержки и сговоре с целью похищения и убийства президента Гаити. Родольф Жаар пошел на сделку со следствием и предоставил информацию, которая должна помочь привлечь к ответственности еще десять обвиняемых, находящихся под стражей в США. Приговор мужчине должны вынести 2 июня.

В июле 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. В том же месяце Сенат назначил Жозефа Ламбера временным президентом. Официально в должности его не утвердили, потому что оба раза сенаторы не сумели согласовать процедуру приведения его к присяге.

О последствиях убийства господина Моиза читайте в подборке материалов зарубежных СМИ.

Лаура Кеффер