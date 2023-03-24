Минздрав: в России внезапно умирают менее 1% мужчин, а не 81%

В Минздраве РФ опровергли данные о том, что 81% мужчин в России умирают внезапно. Ранее об этом сообщил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. На внезапную смерть приходится менее 1% умерших мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В министерстве подчеркнули, что смерть от хронической ишемической болезни сердца или онкологического заболевания не может быть внезапной, а они занимают первое и третье место среди причин смерти мужчин в возрасте 40–60 лет.

«Показатели, озвученные профессором Аполихиным, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%»,— заявили в Минздраве (цитата по ТАСС).

Господин Аполихин сообщает, что 52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. По предварительной оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении в 2022 году составляет 67,6 года, приводит данные статистического ведомства Минздрав.

74% мужчин умирают на рабочем месте, сообщает эксперт; статистика показывает, что более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе, сообщает Минздрав.

Мария Федотова