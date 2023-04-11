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Коммерсантъ FM
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Кожа на всю жизнь

Куртки Deus Ex Machina

Deus Ex Machina — австралийский бренд, который появился на свет в 2006 году из-за любви его основателя Дэйра Дженнингса к мотокастомайзингу и серфингу, что отозвалось в сердцах многих людей в самых разных странах. Объединяет вещи этой марки вневременной дизайн, удобство и сдержанные цвета — то, что никогда не выходит из моды.

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Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

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Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

Фото: Deus Ex Machina

Разрабатывая свои фирменные классические модели Wildfire и Thunder Jackets, дизайнеры Deus Ex Machina копались в книгах по истории и экспериментировали с традиционными технологиями: «В результате мы хорошо разобрались со священной формулой кожи: она должна быть мягкой, но прочной, силуэт свободно свисать с плеч, но и плотно прилегать, не стесняя движений. Одним словом, это кожа на всю жизнь».

Наташа Афанасьева

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