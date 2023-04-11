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Коммерсантъ FM
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Без музыкальной паузы

Наушники Porsche Design PDH80

Внешний вид наушников PDH80 от Porsche Design, как уверяют в компании, отсылает к образу спортивной беговой дорожки. Это не столько про оригинальный дизайн, сколько про декларацию, что все, что выходит под логотипом Porsche, динамично, воспевает скорость, движение, энергию и стремление к победе. Впрочем, получать радость от музыки, используя PDH80, можно не только занимаясь спортом, но и в любое время, в любом месте и на любой скорости.

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Дизайн PDH80 сочетает в себе три основных аспекта ДНК Porsche Design: производительность, высококачественные материалы и функциональность

Дизайн PDH80 сочетает в себе три основных аспекта ДНК Porsche Design: производительность, высококачественные материалы и функциональность

Фото: Porsche Design

Фото: Porsche Design

Фото: Porsche

Фото: Porsche

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Дизайн PDH80 сочетает в себе три основных аспекта ДНК Porsche Design: производительность, высококачественные материалы и функциональность

Фото: Porsche Design

Фото: Porsche Design

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Большие, максимально комфортные чашки наушников крепятся к оголовью с металлическим С-образным шарниром. Гладкое и регулируемое оголовье отделано мягкой текстурированной кожей с надписью Porsche Design и удобными амбушюрами, наполненными пеной с эффектом памяти. Алюминиевый металлический каркас вместе с матовой поверхностью воплощает вневременную философию дизайна Porsche Design.

Наташа Афанасьева

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