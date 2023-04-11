В ознаменование своего 50-летия компания Porsche Design в сотрудничестве с берлинским брендом кроссовок Sonra представила три уникальных коллекционных экземпляра спортивной обуви. Трилогия кроссовок «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее» — часть юбилейной кампании Porsche, которая будет дополняться весь год и демонстрировать то, как время, с одной стороны, важно, с другой — не властно над истинными ценностями.

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Дизайн обуви, как и спортивных автомобилей, следует основным постулатам Porsche: технологичность и изысканность. Гвоздь юбилейной коллаборации — изготовленная вручную модель Proto от немецкого дизайнера турецкого происхождения Хикмета Сугера. Яркие, но при этом элегантные кроссовки изготовлены из воловьей кожи растительного дубления, то есть с помощью полностью натуральной технологии, придающей вещам долговечность и экологичность.

Наташа Афанасьева