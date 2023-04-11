Оформление по-итальянски

В честь выхода своего первого спортивного «вездехода» Huracan Sterrato компания Automobili Lamborghini совместно с модным брендом Rhude представила капсульную коллекцию одежды. Rhude — марка, основанная Руиджи Вилласеньором в 2015 году, которая сочетает роскошь с элементами уличной моды. Но решающим в выборе партнера оказалось то, что дизайнер сам увлекается автоспортом, да еще и ездит на Urus. К тому же он живет и работает в Италии, на родине Lamborghini. «Автомобили и мода — две самые любимые вещи в моей жизни, — говорит Вилласеньор. — Радость от возможности сочетать эти области интриговала и вдохновляла меня»

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В капсульную коллекцию входят куртки, брюки, рубашки поло, футболки, шляпы с плоскими полями и сумки. Дизайн их вдохновлен линиями Lamborghini и содержит прямые отсылки на автомобильное наследие бренда. Например, вентиляционные элементы, имитирующие детали задней части суперкара Lamborghini Countach, выпускавшегося с 1974 по 1990 год.

Наташа Афанасьева