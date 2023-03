Ближе к земле

Было время, мы покупали себе новые автомобили на всю жизнь. Потом начали покупать их на три года, чтобы затем сменить на следующие новые. Но, похоже, прежние времена возвращаются. Машина снова — роскошь, покупка если не навсегда, то очень надолго. И даже своего рода инвестиция, способ сохранить накопления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche Фото: Porsche

Сегодня о том, как сохранить деньги, думает каждый, у кого они есть. Вариантов много: валюта, крипта, золото, недвижимость и т.д. Но ясно одно: эпоха инвестиций финансовых подходит к концу, наступает время вложений в реальные ценные активы. Разговоры про новую индустриализацию начались неспроста. Тот же модный биткоин может дешеветь или дорожать, но он — всего лишь цифры двоичного кода где-то там, в недрах майнинговой фермы. В него не оденешься, на нем не поедешь, им не согреешься, не прокормишься. А заводы, технологические процессы, склады готовой продукции — это не эфемерная криптовалюта. Их можно увидеть, потрогать, воспользоваться — у них есть реальная ценность.

Лето — это надолго

Что, кстати, автомобильный рынок демонстрирует прекрасно. Опыт прошлого февраля показал, что автомобиль — отличная инвестиция, прочно стоящая на почве реальности всеми четырьмя колесами. Тогда цены в одночасье выросли в разы. И тот, кто купил новую машину в декабре 2021-го, при продаже в марте 2022-го мог получить за нее полторы-две цены.

Фото: Porsche

Но если теперь так, то и отношение к автомобилю должно быть именно как к ценному активу, вплоть до мелочей. Беречь, хранить, заботиться. Вовремя проходить ТО, тщательно выбирать запчасти и расходники по соотношению «цена — качество». Да что говорить, даже такая рутинная процедура, как покупка новых летних шин, теперь — своего рода долгосрочная инвестиция в качество и комфорт нашей автомобильной жизни. Новая шина при правильном хранении в межсезонье служит до десяти лет. Так что не будем экономить.

Если говорить о сегменте А, премиум-классе, список шинных марок тут давно известен: Bridgestone, Micheline, Continental, Dunlop, Yokohama, Good Year, Nokian Tyres и, конечно же, Pirelli. Надежность и сцепные свойства которых давно известны и проверены, в частности, автоспортом, включая гонки Формулы 1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pirelli Фото: Lamborghini Следующая фотография 1 / 2 Фото: Pirelli Фото: Lamborghini

Лето не за горами, пора выбирать новые шины. Во что предлагает нам инвестировать этим летом итальянская компания? Понять это и заодно сравнить ее ассортимент с предложениями конкурентов проще всего на сайте шинного дилера, где представлены все марки и типоразмеры. Например, на kolesa-darom.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pirelli Фото: Pirelli

Спортивная форма

Топовая модель Pirelli — P Zero, спортивная шина для самых мощных легковых автомобилей. Список марок, для которых омологированы P Zero, говорит сам за себя: в нем есть Aston Martin и Bentley, Ferrari и Lamborghini, Maserati и McLaren, Mercedes-Benz и Porsche. Эти машины обычно ездят и тормозят быстро, и P Zero для них в самый раз. Новая резиновая смесь из нанокомпозитного состава обеспечивает этим шинам эффективное торможение и управляемость. У P Zero хорошее сцепление на мокрой поверхности, они не склонны к аквапланированию. Конструкция шины — цельная, отсюда ее точные реакции при активном рулении, хотя, конечно, свою лепту вносят и твердые боковины, технология Run Flat. При этом спорт комфорту не помеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Три широкие продольные канавки P Zero ускоряют отведение воды, повышая безопасность и управляемость при возможности аквапланирования. Три сплошных центральных ребра улучшают тормозную эффективность и сцепление на высоких скоростях Фото: Pirelli Фото: Pirelli Следующая фотография 1 / 2 Три широкие продольные канавки P Zero ускоряют отведение воды, повышая безопасность и управляемость при возможности аквапланирования. Три сплошных центральных ребра улучшают тормозную эффективность и сцепление на высоких скоростях Фото: Pirelli Фото: Pirelli

Зеленые мили

Фото: Pirelli

Но не все любят погорячее. Именно поэтому каждый производитель премиальных шин стремится создать максимально широкую линейку своей продукции для самых разных условий и стилей вождения, Pirelli не исключение. Девиз ее шин семейства Cinturato — «безопасность и экологичность». Летнюю Cinturato P7 (P7C2) Pirelli создавала с прицелом на отличное поведение шины на мокрой поверхности, долговечность и сопротивление качению. А всесезонная шина Cinturato All Season SF 2 нового поколения разработана с особым акцентом на увеличенный пробег и безопасность в любую погоду — и летом, и в период межсезонья, и в условиях южной, мягкой зимы. Причем как в городе, так и во время поездок на дальние расстояния.

Доступ открыт

Для «инвесторов» с невысоким порогом входа на шинный рынок у Pirelli в этом сезоне есть специальное предложение — Formula Energy. Этот суббренд использует технологии Pirelli. Современный дизайн, высокое качество по разумной цене, по сути, эти шины — Pirelli предыдущего поколения. Они подойдут для самых популярных у нас автомобилей — легковых, а главное — кроссоверов массового сегмента, размерный ряд Formula Energy для этого достаточно широк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сбалансированная последовательность блоков плечевой зоны Formula Energy снижает уровень шума и повышает комфорт. Фото: Pirelli Асимметричный рисунок протектора с широкими продольными каналами увеличивает пятно контакта и улучшает отвод воды Фото: Pirelli Следующая фотография 1 / 2 Сбалансированная последовательность блоков плечевой зоны Formula Energy снижает уровень шума и повышает комфорт. Фото: Pirelli Асимметричный рисунок протектора с широкими продольными каналами увеличивает пятно контакта и улучшает отвод воды Фото: Pirelli

Для высоких гостей

Владельцам кроссоверов, внедорожников и седанов среднего и большого размеров Pirelli на это лето предлагает несколько вариантов «обуви». Powergy — для тех, кому помимо комфорта и надежного сцепления с мокрой дорогой важны безопасность, экологичность и экономичность: у этой модели низкое сопротивление качению. Те же свойства и у новейшей высокопроизводительной Pirelli Scorpion, а вот Scorpion All Terrain Plus подойдет для любителей бездорожья. Причем сначала эта шина позволит безопасно добраться до него по асфальту — большое количество ламелей обеспечивает хорошее сцепление на скользких поверхностях, агрессивный рисунок протектора и прочный каркас гарантируют безопасное путешествие на большие расстояния. А уж на месте она покажет себя в офроуде: камни, снег, грязь, трава и песок — разницы для Scorpion All Terrain Plus нет, усиленные боковины и форма боковых грунтозацепов выручат ее в любых условиях. Причем благодаря особому рисунку протектора и конусообразным вставкам в канавках шина способна самоочищаться — удалять воду, грязь и камни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Широкие центральные каналы Powergy улучшают дренаж, управляемость и торможение на мокрой дороге. Единая линия ламелей обеспечивает низкий уровень шума и высокий комфорт. Оптимизированный рисунок протектора уменьшает сопротивление качению Фото: Pirelli Фото: Pirelli Новейшие шины Scorpion для внедорожников с фокусом на сцепление на мокрой дороге, увеличенный пробег, сопротивление качению, комфорт. Превосходные характеристики безопасности, технологичности, экономичности Фото: Pirelli Фото: Pirelli Следующая фотография 1 / 4 Широкие центральные каналы Powergy улучшают дренаж, управляемость и торможение на мокрой дороге. Единая линия ламелей обеспечивает низкий уровень шума и высокий комфорт. Оптимизированный рисунок протектора уменьшает сопротивление качению Фото: Pirelli Фото: Pirelli Новейшие шины Scorpion для внедорожников с фокусом на сцепление на мокрой дороге, увеличенный пробег, сопротивление качению, комфорт. Превосходные характеристики безопасности, технологичности, экономичности Фото: Pirelli Фото: Pirelli

Инвестиция с гарантией

Такое вообще бывает? Оказывается, да. Если купить шины Pirelli или Formula в количестве от двух штук, то в случае эксплуатационного повреждения в течение года с даты покупки можно один раз бесплатно отремонтировать или заменить каждую из купленных шин. Проволочек не будет, так как заводы компании в России не закрывались. Кстати, это еще одна гарантия ваших вложений.

Александр Янковский