В Крыму уничтожили пять снарядов времен войны

В Ленинском и Сакском районах Крыма уничтожили пять снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники спасательной службы выявили взрывоопасные предметы на территории села Червоное, Фронтовое и Семисотка. Среди прочих обнаруженных взрывоопасных предметов были немецкая авиабомба SC-500 и две минометные мины ММ-50.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности»,— говорится в сообщении.

К уничтожению боеприпасов привлекли 12 человек и четыре единицы спецтехники.

Анастасия Донскова

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