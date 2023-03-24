Минфин не планирует увеличивать программу заимствований в 2023 году

Министерство финансов России не намерено увеличивать программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году. В декабре 2022 года представитель министерства заявил о планах выполнить программу заимствований в 2023 году номинальным объемом 3,5 трлн руб., в начале 2022 года министр финансов Антон Силуанов говорил, что министерство не планирует в 2022 году выходить на внутренний или внешний рынок заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, таких планов нет»,— ответил сегодня, 24 марта, замдиректора департамента госдолга Минфина Денис Мамонов на вопрос о потенциальном увеличении программы в ходе онлайн-семинара по вопросам финансовой и бюджетной грамотности (цитата по «Интерфаксу»).

«Программа на 2023 год номинальным объемом 3,5 трлн, планируем ее выполнять традиционным для Минфина консервативным способом, предлагая всю линейку инструментов, доступных нам»,— заявил 8 декабря на XX Российском облигационном конгрессе Cbonds замминистра финансов Тимур Максимов (цитата по ТАСС). В ближайшем будущем Россия не планирует выходить ни на внешние, ни на внутренние рынки займов, сообщил в апреле 2022 года господин Силуанов в интервью «Известиям».

Мария Федотова