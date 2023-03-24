ПСБ поддержит жилищное строительство и другие сферы экономики Тамбовской области через льготные программы. Соглашение об этом уже подписано. Банк намерен продолжать развивать работу с застройщиками в регионе и масштабировать программы льготной ипотеки, в том числе для бюджетников и военных. «Основная потребность сегодня — это финансирование на приемлемых условиях,— отметил председатель ПСБ Петр Фрадков. — Мы готовы оказывать финансовую поддержку предприятиям, внедряющим технологии импортозамещения, которые выходят на новые рынки, выстраивая эффективные логистические цепочки». В свою очередь, глава Тамбовской области Максим Егоров подчеркнул, что «соглашение с Промсвязьбанком открывает новые возможности для бизнеса в разных сферах, прежде всего, в агропромышленном комплексе и ОПК».

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia отзывают в США более 0,5 млн внедорожников и минивэнов из-за угрозы возгорания. В жгуте проводки даже при выключенном зажигании может произойти короткое замыкание.

Сеть ресторанов «Теремок» нарастила выручку в прошлом году до 7,2 млрд руб. Это рекордный показатель за десять лет. Темпы роста в конце года снизились, но сеть все равно выполнила план. В текущем году компания намерена открыть первый ресторан в Ленинградской области и 100-й — в Санкт-Петербурге.