Крепнет научная связь с Германией

В Москве в настоящее время находятся прибывшие из Берлина на Всероссийский научный съезд профессор Оскар Фохт и его жена профессор Сесиль Фохт. Профессор Оскар Фохт — директор невробиологического института и института исследования мозга в Берлине. Профессор Сесиль Фохт, по происхождению француженка,— ученица известного французского ученого Пьера Мари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Оскар Фохт

Фото: wikipedia.org Профессор Оскар Фохт

Фото: wikipedia.org

С 1899 года супруги совместно работают в основанном ими в Берлине институте изучения мозга. Работа, не прекращавшаяся даже в годы войны, касается исследований мозга и заболеваний полосатого тела и коры мозга.

Вот что рассказали О. и С. Фохт:

— Главной задачей было изучение мозга в смысле расчленения его на элементы на основании поперечных и продольных разрезов мозга. Было произведено в течение 25 лет более миллиона срезов мозгов человека и животных, главным образом обезьян. В результате тщательного исследования этих срезов в настоящее время удалось различить в мозгу около 200 различных по строению и по функциям полей, в которых происходит локализация ощущений. Выяснилось, что головной мозг человека имеет очень много общих полей с мозгом обезьяны, но некоторые центры у обезьян отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии. Например, отсутствует у обезьян центр речи, а мало развит имеющийся у человека специальный центр для стояния и ходьбы.

У большинства людей, левое полушарие оказалось более развитым, чем правое. Это объясняет праворукость людей. Также установлено, что заболевания мозга вызывают расстройство речи. Что касается вообще заболеваний мозга, то за исключением кровоизлияния и опухоли они имеют элективный (избирательный) характер.

Профессор Оскар Фохт до войны поддерживал очень тесную связь с русскими научными кругами, был в России около десяти раз, был тесно связан с академиком Иваном Павловым. С началом войны все связи были порваны.

Этой оторванности должен быть положен конец. Профессор Фохт охотно воспользовался приглашением на Всероссийский психоневрологический съезд, чтобы таким образом положить начало возобновлению совершенно необходимого взаимодействия русских и немецких ученых.

О приезде в Россию О. и С. Фохт сообщили «Известия» 14 января 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев