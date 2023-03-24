«Неометрия» запускает в продажу квартиры с ремонтом и мебелью в сочинском ЖК «Флора»

Федеральный девелопер «Неометрия» начал реализацию новых квартир с ремонтом под ключ во второй очереди жилого комплекса «Флора».

Услуга создана для тех, кто хочет сэкономить время и ценит элегантные решения: мягкие цвета добавят квартире ощущение тепла и уюта и позволят раскрыть практически любую дизайнерскую фантазию.

В процессе ремонта застройщик возьмет на себя: разводку труб в санузле и на кухне, штукатурку стен, в том числе нанесение декоративного слоя, а также оклейку стен обоями, установку натяжного потолка и межкомнатных дверей. Также в квартире будет проведена сеть электроснабжения, проложена трасса для сплит-системы и установлена сантехника.

Для создания комфортной обстановки в комнатах, прихожей, коридоре, ванной, на кухне, балконе или лоджии используются качественные ламинат и сантехника, натяжной матовый потолок, дизайнерские плитка и керамогранит, стильные межкомнатные двери. Ключевыми преимуществами ремонта под ключ является гарантия качества материалов и выполнение работ точно в срок.

Мебель в квартире покупатель сможет выбрать самостоятельно у компании-партнера — российской сети Hoff. Клиентам нужно только воспользоваться сертификатом на приобретение будущей обстановки со скидкой 99%. Акция действует до 15 апреля 2023 года.

«Услуга от "Неометрии" — уникальная возможность приобрести квартиру в экологически чистой локации самого популярного города-курорта страны и в кратчайшие сроки въехать в готовое жилье, чтобы наслаждаться отдыхом у моря. Для комфортного проживания застройщик уже предусмотрел все необходимое: сданный жилой комплекс с развитой внутренней инфраструктурой, в том числе c собственной благоустроенной набережной, качественный ремонт с мебелью. Реализуя проект ЖК "Флора", мы стремимся создать лучшие условия для благополучия жителей»,— рассказала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Узнать подробности акции и выбрать квартиру можно на официальном сайте, а также у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (800) 777-51-89

ЖК «Флора» — это семь 12-этажных домов комфорт-класса в одной из самых экологически чистых локаций Сочи — Кудепсте. Проект идеально подходит для тех, кто планирует жить у моря, вдали от городской суеты, наслаждаться высоким уровнем комфорта. Для этого в комплексе созданы все необходимые условия: удачное расположение вдали от шумных туристических улиц, сочетание морского и горного воздуха, обилие зелени — рядом находится живописный Национальный парк с плантацией пробкового дуба и Тисо-самшитовая роща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, проект жилого комплекса сочетает в себе функциональные планировочные решения, благоустроенные дворы, удобные входные группы, подземный паркинг. В ЖК «Флора» реализована концепция «двор без машин», что позволяет сделать территорию комфортной и безопасной и создает дополнительное пространство для занятий спортом, прогулок и отдыха на свежем воздухе. Также во дворе предусмотрены различные площадки с безопасным покрытием для детей разных возрастов.

Строительство ЖК «Флора» осуществляется в рамках комплексного развития территории (КРТ) микрорайона, благодаря чему в Кудепсте реализуются современные масштабные инфраструктурные проекты. Так, «Неометрия» благоустраивает две набережные реки Кудепста — новое место притяжения для жителей комплекса и гостей курорта с зоной променада, амфитеатром с ландшафтным озеленением, лаунж-зонами для отдыха, аллеями с цветниками и кустарниками для прогулок и утренних пробежек, современными площадками для занятий спортом. В прошлом году были введены в эксплуатацию два литера первой очереди комплекса. Полностью сдать объект планируется в 2024 году.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Застройщик: ООО СЗ СЗ "РАФСТРОЙ". Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. neometria.ru