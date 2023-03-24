СК по Петербургу: бары на Думской опечатали в рамках уголовного дела о продаже алкоголя несовершеннолетним

Заведения, опечатанные Следственным комитетом, на улицах Думской и Ломоносова, стали фигурантами в уголовном деле о вовлечении несовершеннолетних в систематическое упротребление алкоголя (ст. 151 УК РФ), сообщили 24 марта в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, одно из заведений сначала анонсировало в социальных сетях, а затем провело 22 февраля мероприятие с возрастным ограничением «16+». При этом продажа алкогольных напитков в баре продолжалась. Таким образом, несовершеннолетние смогли приобрести спиртное.

«Осуществлен обыск в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого изъяты копии договоров аренды помещений»,— отмечает СК в сообщении.

Сейчас по уголовном делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемых в деле на данный момент нет. Всего ведомство опечатало 17 барных заведений, включая «Фидель», «Скандал», «СССР», GoodPeople, Rocket, Quarenghi и Probirka.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет 22 марта опечатал ряд питейных заведений на улицах Думской и Ломоносова. Их подозревают в негативном влиянии на несовершеннолетних.

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