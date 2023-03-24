Порты Мариуполя и Бердянска хотят связать с Ейском

Росморречфлот планирует включить в логистическую цепочку РФ порты Мариуполя и Бердянска и связать их с Ейском и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Захария Джиоева.

Грузооборот портов новых регионов РФ в текущем году может достичь 1 млн тонн. Как отметил господин Джиоев, порты уже включили в реестр морских портов России. Решение об их включении в логистическую цепочку РФ примут хозяйствующие субъекты.

«Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку»,— цитирует издание заявление главы Росморречфлота.

На рассмотрении также находится вопрос о запуске паромного сообщения с портами Бердянска и Мариуполя.

Анастасия Донскова

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