В Ирбите восьмиклассник покончил с собой, полиция опрашивает родственников и педагогов

Восьмиклассник из Ирбита (Свердловская область) покончил с собой в день рождения матери, сообщил telegam-канал Baza. Как сообщили в СКР по Свердловской области, по факту смерти подростка следователи выясняют обстоятельства. «Подразделением полиции по делам несовершеннолетних опрашиваются родные подростка, его ровесники и педагоги»,— добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным Baza, четырнадцатилетний мальчик утром поздравил маму, затем пошел в школу, где ему поставили две двойки. После третьего урока он ушел домой. В квартиру мальчик не поднялся. Он написал своей маме прощальное письмо: «Мама, прости меня, пожалуйста, две двойки по русскому языку».

Как сообщил е1.ru, тело ребенка обнаружили соседи, они вызвали скорую. Подростка в состоянии комы увезли в больницу, но спасти его не удалось. По данным источника издания, силовики возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Наказание по этой статье — от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Диана Сунагатуллина