Минпромторг заявил о планах Leroy Merlin открыть новые магазины в России

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что торговая сеть Leroy Merlin, принадлежащая французской компании Adeo, планирует открыть новые магазины после передачи активов российскому менеджменту. Господин Евтухов добавил, что сеть сохранит весь персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы в курсе ситуации с "Леруа Мерлен", находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец (французская группа Adeo) принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов»,— сказал Виктор Евтухов журналистам (цитата по ТАСС).

По его словам, российское представительство Leroy Merlin обладает «хорошими показателями» и эффективным менеджментом.

О решении передать российские активы локальному менеджменту Adeo объявила сегодня, 24 марта. В компании сообщили, что процесс ухода был начат несколько месяцев назад, а с начала спецоперации Adeo приостановила новые инвестиции в страну. Представитель Leroy Merlin в РФ сообщил «Ъ», что пока никаких изменений в работе сети не планируется, поскольку Adeo только объявила о своем решении.

Leroy Merlin работает в России с 2004 года. В России сеть Leroy Merlin состоит более чем из 100 гипермаркетов в 62 городах. В марте 2022 года, после начала спецоперации, компания говорила о намерении продолжать работу в РФ.

Подробнее о решении Adeo — в материале «Ъ» «Leroy Merlin затеял ремонт»

Лусине Баласян