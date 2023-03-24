В Екатеринбурге Сбербанк на торгах продал здание старейшего офиса за 297 млн рублей

Старейший офис Сбербанка на ул. Малышева в Екатеринбурге продали на торгах московская компании «Металлсервис-Комплект». Напомним, здание выставляли на продажу за 265,4 млн руб., итоговая стоимость составила 297,3 млн руб.

Как заявляли ранее в банке, помещения на втором, третьем и четвертом этажах, где находятся офисные площади планируют освободить, чтобы их можно было сдавать в аренду. При этом первый Сбербанк планирует арендовать еще 10 лет.

Здание Уральского банка Сбербанка является объектом культурного наследия. С 1941 года там работала сберегательная касса.

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