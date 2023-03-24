В Орловской области от воды освободились все низководные мосты

От воды 24 марта в Орловской области освободился последний низководный мост. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Мост пересекает реку Неручь возле деревни Орловка Залегощенского района.За сутки МЧС наблюдает «значительное снижение» уровней воды по всем рекам области.

Половодье началось в регионе с 11 марта. По данным на 14 марта, было затоплено 14 низководных мостов, которые расположены в основном в Орле и в прилегающих муниципалитетах. Кроме того, были подтоплены приусадебные участки в трех СНТ, а жители деревни Быстрая попросили организовать спасательный пост с лодкой.

На борьбе с последствиями половодья готовы были выйти 3,1 тыс. человек, 580 единиц техники, 34 плавсредства, два беспилотника и «взрывная команда».

Подробнее о паводке в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте