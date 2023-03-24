В Крыму возбудили уголовное дело о финансировании «Свидетелей Иеговы»*

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении организатора ячейки «Свидетелей Иеговы» (признано экстремистским в РФ*) в Симферополе о финансировании запрещенной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в период с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года безработный житель Симферополя организовывал на территории района собрания адептов экстремистской организации по изучению запрещенной литературы. В ходе встреч мужчина активно собирал денежные пожертвования граждан для нужд местной ячейки «Свидетелей». В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

В ходе следствия было проведено 20 обысков, при которых сотрудники правоохранительных органов изъяли большое количество запрещенной литературы, компьютеры, деньги, документы, хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности ячейки.

Анастасия Донскова

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