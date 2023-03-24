Новым главным архитектором Анапы стал Василий Попов

На должность главного архитектора Анапы назначен Василий Попов. Об этом сообщила пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anapa-official.ru Фото: anapa-official.ru

Василий Попов закончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Саратовский государственный технический университет. Работал главным архитектором Татищевского муниципального образования. Позднее занимал должность ведущего архитектора АНО «Группа по развитию городской среды города-курорта Анапа».

В 2022 году вошел в число победителей кадрового конкурса «Лидеры Кубани» и состоял в резерве управленческих кадров города-курорта. Участвовал в федеральной программе АРХИТЕКТОРЫ.РФ 2021/2022.

Олег Исаев

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