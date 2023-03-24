Дошло до суда дело о гибели четырех человек в ДТП в Тамбовской области с участием бывшего сотрудника ФСИН

Сампурский райсуд Тамбовской области рассмотрит уголовное дело против 35-летнего жителя Калмыкии о гибели четырех человек в дорожно-транспортном происшествии (ч. 5 ст. 264 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в областной прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение.

Имя фигуранта не раскрывается. В региональном управлении СКР уточнили, что на момент ДТП он был сотрудником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

Авария произошла 20 сентября 2021 года. По версии следствия, лишенный водительских прав фигурант на Honda Accord ехал с тремя пассажирами, которых нашел через приложение поиска автомобильных попутчиков, из Москвы в Калмыкию. На 505-м км дороги Р-22 «Каспий» в Сампурском районе Тамбовской области он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Hyundai H-1, перевозившим семь пассажиров.

В ДТП пострадали восемь человек. Четверо их них скончались. Среди них все пассажиры Honda Accord — 52-летняя и 37-летняя женщины и 20-летний мужчина — и 37-летняя пассажирка микроавтобуса.

Александр Прытков

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