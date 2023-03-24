Страна-тюрьма

В тюрьмах Северной Кореи заключенных практически постоянно подвергают пыткам, избиениям, сексуальному насилию, морят голодом, а забеременевших женщин принуждают делать аборты. Такие данные приводятся в докладе некоммерческой правозащитной организации Korea Future. Доклад подготовлен в рамках деятельности Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в КНДР.
Фото: Wong Maye-E / AP
В докладе (.pdf), приуроченном к десятилетию начала работы Комиссии ООН по расследованию (COI) ситуации с нарушениями прав человека в КНДР, представлены данные о северокорейской пенитенциарной системе и положении заключенных. Данные были собраны экспертами COI и значительно дополнены специалистами правозащитной организации Korea Future на основе сотен интервью с теми гражданами Северной Кореи, которым удалось бежать из страны, на основе анализа официальных документов, национальных и международных правовых актов, спутниковых снимков мест лишения свободы, цифрового моделирования и т. п.
В докладе задокументировано:
- более 700 случаев неправомерного лишения свободы,
- более 1000 случаев пыток, жестокого, унизительного или бесчеловечного отношения,
- более 980 случаев лишения нормальной пищи,
- более 500 случаев принудительного труда,
- более 220 случаев изнасилований.
Авторы доклада также создали полную карту всех 206 учреждений, составляющих пенитенциарную систему КНДР, включая СИЗО, трудовые лагеря и спецтюрьмы для политзаключенных, сделали 3D-модели некоторых тюрем и смогли установить личности более 500 сотрудников пенитенциарной системы КНДР, причастных к массовому насилию, среди них 5 генерал-майоров, 16 бригадных генералов, 20 полковников, 37 подполковников, 69 майоров.
В докладе приводятся и конкретные случаи нарушения прав человека в тюрьмах, когда заключенных держали в крохотных камерах площадью 2 кв. м, при этом им запрещали разговаривать, смотреть вверх, передвигаться по камере. Правозащитники задокументировали случаи, когда женщин на большом сроке беременности — семь-восемь месяцев — заставляли делать аборт. Некоторым заключенным давали в день всего по 80 г кукурузы, в результате чего человек терял за месяц 20–25 кг веса. Некоторые заключенные в таких условиях начинали ловить тараканов и ящериц, чтобы хоть как-то утолить голод. Особенно тяжело было в тюрьмах в период пандемии, когда с продовольственным обеспечением этих учреждений стало еще хуже/
Избиения и изнасилования являются в северокорейских тюрьмах обычной повседневной практикой, отмечается в докладе. При этом попасть в тюрьму очень легко: как следует из одного задокументированного случая, достаточно, например, просто пожаловаться местным властям на плохие жилищные условия.
«Как и в случае с советским ГУЛАГом, задача пенитенциарной системы Северной Кореи не в содержании и реабилитации получивших приговор людей в безопасных и человеческих условиях. Не входят в ее задачи также снижение рецидивов и повышение общественной безопасности,— отмечается в докладе.— Ее задача — изолировать от общества тех людей, чье поведение входит в конфликт с идеей сохранения единоличной власти верховного лидера Ким Чон Ына».
Именно на лидера страны Ким Чон Ына авторы доклада возлагают главную ответственность за ситуацию в тюрьмах КНДР. Правозащитники призывают международное сообщество провести полномасштабное расследование, задокументировать случаи нарушений прав человека и организовать судебные процессы в отношении лиц, совершивших эти деяния.