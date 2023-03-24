Страна-тюрьма

В тюрьмах Северной Кореи заключенных практически постоянно подвергают пыткам, избиениям, сексуальному насилию, морят голодом, а забеременевших женщин принуждают делать аборты. Такие данные приводятся в докладе некоммерческой правозащитной организации Korea Future. Доклад подготовлен в рамках деятельности Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wong Maye-E / AP Фото: Wong Maye-E / AP

В докладе (.pdf), приуроченном к десятилетию начала работы Комиссии ООН по расследованию (COI) ситуации с нарушениями прав человека в КНДР, представлены данные о северокорейской пенитенциарной системе и положении заключенных. Данные были собраны экспертами COI и значительно дополнены специалистами правозащитной организации Korea Future на основе сотен интервью с теми гражданами Северной Кореи, которым удалось бежать из страны, на основе анализа официальных документов, национальных и международных правовых актов, спутниковых снимков мест лишения свободы, цифрового моделирования и т. п.

В докладе задокументировано:

более 700 случаев неправомерного лишения свободы,

более 1000 случаев пыток, жестокого, унизительного или бесчеловечного отношения,

более 980 случаев лишения нормальной пищи,

более 500 случаев принудительного труда,

более 220 случаев изнасилований.

Авторы доклада также создали полную карту всех 206 учреждений, составляющих пенитенциарную систему КНДР, включая СИЗО, трудовые лагеря и спецтюрьмы для политзаключенных, сделали 3D-модели некоторых тюрем и смогли установить личности более 500 сотрудников пенитенциарной системы КНДР, причастных к массовому насилию, среди них 5 генерал-майоров, 16 бригадных генералов, 20 полковников, 37 подполковников, 69 майоров.

В докладе приводятся и конкретные случаи нарушения прав человека в тюрьмах, когда заключенных держали в крохотных камерах площадью 2 кв. м, при этом им запрещали разговаривать, смотреть вверх, передвигаться по камере. Правозащитники задокументировали случаи, когда женщин на большом сроке беременности — семь-восемь месяцев — заставляли делать аборт. Некоторым заключенным давали в день всего по 80 г кукурузы, в результате чего человек терял за месяц 20–25 кг веса. Некоторые заключенные в таких условиях начинали ловить тараканов и ящериц, чтобы хоть как-то утолить голод. Особенно тяжело было в тюрьмах в период пандемии, когда с продовольственным обеспечением этих учреждений стало еще хуже/

Избиения и изнасилования являются в северокорейских тюрьмах обычной повседневной практикой, отмечается в докладе. При этом попасть в тюрьму очень легко: как следует из одного задокументированного случая, достаточно, например, просто пожаловаться местным властям на плохие жилищные условия.

«Как и в случае с советским ГУЛАГом, задача пенитенциарной системы Северной Кореи не в содержании и реабилитации получивших приговор людей в безопасных и человеческих условиях. Не входят в ее задачи также снижение рецидивов и повышение общественной безопасности,— отмечается в докладе.— Ее задача — изолировать от общества тех людей, чье поведение входит в конфликт с идеей сохранения единоличной власти верховного лидера Ким Чон Ына».

Именно на лидера страны Ким Чон Ына авторы доклада возлагают главную ответственность за ситуацию в тюрьмах КНДР. Правозащитники призывают международное сообщество провести полномасштабное расследование, задокументировать случаи нарушений прав человека и организовать судебные процессы в отношении лиц, совершивших эти деяния.

Алена Миклашевская