Франция удвоит производство военной техники к концу года

К концу 2023 года власти Франции намерены в два раза увеличить объемы производства военной техники, заявил газете Les Echos министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьян Лекорню

Фото: Louiza Vradi, Reuters Себастьян Лекорню

Фото: Louiza Vradi, Reuters

«Видны первые результаты. Несколько примеров: Thales удвоит производство радаров Ground Master и начнет производить 24 единицы в год вместо 12 начиная с сентября. Производство пушек Caesar также удвоится и в месяц будет производиться восемь единиц вместо четырех… Производство ракет Mistral удвоится до 40 единиц в месяц к концу 2023 года»,— сказал господин Лекорню (цитата по «РИА Новости»).

Помимо наращивания темпов производства французские власти намерены способствовать локализации производств вооружений внутри страны, добавил министр обороны. По его словам, в ведомстве одобрили восемь проектов по локализации и изучают еще шесть. 23 января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны до 2030 года достигнет рекордных показателей и перешагнет за €400 млрд.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Франция пересчитывает войну и мир».

Григорий Лейба