В Академическом планируют построить торговый комплекс

В Академическом районе Екатеринбурга планируют построить торговый комплекс. Согласно проекту на сайте администрации Екатеринбурга, площадь участка составит 1,38 га. Там планируют разместить одноэтажное здание площадью 1,5 кв. м. Внутри здания расположатся складские помещения, офисы и технические помещения.

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В рамках благоустройства территории будут установлены асфальтированные проезды, тротуары и парковка для легковых и грузовых автомобилей. Эскиз проекта разработала свердловская компания «Фактура КБ». Проект должен пройти общественные обсуждения до 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в Академическом рядом с рекой Патрушиха и Преображенским парком планируют построить торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Кроме того, компания екатеринбургского бизнесмена Олега Хабибуллина может начать строительство сельскохозяйственного рынка в Академическом в конце 2023 года.

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Диана Сунагатуллина