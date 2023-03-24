Перевалочный комплекс в порту Новороссийска будет построен по концессии

Для строительства перевалочного портового комплекса в Новороссийске власти планируют заключить концессионное соглашение, сообщило ТАСС со ссылкой на главу Росморречфлота Захария Джиоева. Решение было заявлено в ходе итоговой коллегии ведомства.

«В этом году планируем заключить соглашение тоже концессионное по созданию универсального перегрузочного комплекса в порту Новороссийск», — цитирует агентство господина Джиоева.

Глава ведомства отметил, что по такому механизму строится терминал в Мурманске.

Планы по развитию Новороссийского транспортного узла возникли у правительства в сентябре прошлого года. По идее властей, рост объема прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом должен увеличиться с 25,7 млн до 43 млн т ежегодно. Также необходимо построить перевалочный комплекс на базе АО «НСРЗ». Его стоимость оценивается в 50 млрд руб.

Анастасия Назарова