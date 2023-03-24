Рыбоводы Кубани в условиях санкций создают рецептуры лососевых и осетровых кормов

Кубанские рыбоводы успешно занимаются созданием оригинальных рецептур кормов для производителей лососевых, осетровых, карповых рыб. Об этом в ходе круглого стола по вопросам развития аквакультуры и рыбопереработки, организованного краевой Общественной палатой на базе Кубанского государственного аграрного университета, рассказала руководитель Центра аквакультуры КубГАУ Екатерина Максим.

По словам эксперта, в условиях санкций такие корма отсутствуют на российском рынке. Разработка собственной импортозамещающей продукции позволяет участникам рынка выйти из-под зависимости от западных поставщиков.

Но есть и определенные сложности. В числе основных трудностей рыбоводы назвали губительное влияние водоплавающих птиц (больших бакланов), уничтожающих до четверти товарной продукции прудовых хозяйств, ограниченное использование побочной продукции при добавлении в пруды в связи с новым, вступившим в силу с 1 марта регулированием. Проблем рыбоводам добавили и новые требования Ростехнадзора к декларированию водопропускных дамб на прудах как к виду гидротехнических сооружений, подлежащих регистрации в Едином регистре. А это составляет в среднем от 800 тыс. до 2 млн руб. на одно сооружение.

Андрей Пугачев

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