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Коммерсантъ FM
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Новый банк развития БРИКС возглавила бывший президент Бразилии Дилма Руссефф

Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф избрана президентом Нового банка развития (НБР), созданного странами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка). В 2016 году в Бразилии ей объявили импичмент.

Фото: Charles Platiau/File Photo, Reuters

Фото: Charles Platiau/File Photo, Reuters

«В должность вступила немедленно в соответствии со статьями соглашения по Новому банку развития и процедурами выборов президента»,— говорится в сообщении банка.

Президент Нового банка развития избирается Советом управляющих банка по представлению одного из государств-учредителей сроком на пять лет. Прежде НБР возглавлял Маркус Троихо, занявший этот пост в 2020 году. Однако 10 марта стало известно, что он досрочно прекратит выполнять обязанности президента организации до 24 марта. Причины его ухода неизвестны.

Дилма Руссефф заняла пост президента Бразилии в январе 2011 года, став первой женщиной на этой должности в истории страны. В 2014-м ее переизбрали на второй срок. В сентябре 2015 года оппозиция обвинила ее в нарушении налогового законодательства и финансовых махинациях с госсредствами во время ее избирательной кампании. В мае 2016-го она была отстранена от власти путем импичмента.

НБР учредили страны БРИКС в июле 2014 года. Банк служит для финансирования инфраструктурных проектов и устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Лусине Баласян

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