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Коммерсантъ FM
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Воруют все

«Ставропольское руно» обокрали агрономы, комбайнеры и сотрудники ГИБДД на 35 млн рублей

Ипатовский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся хищениями зерна и удобрений, принадлежавших ООО «Ставропольское руно». В зависимости от роли и вовлеченности они обвиняются в краже с причинением ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В общей сложности в кражах участвовали 55 человек, в том числе двое сотрудников ГИБДД, а также работники хозяйства. Если суд признает их виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, преступная группа была создана в 2017 году двумя сотрудниками ГИБДД «с целью хищения и последующей реализации минеральных удобрений и зерновых культур ООО "Ставропольское руно"». Кроме полицейских в нее входили сотрудники общества, в том числе агрономы и комбайнеры «Ставропольского руна».

Как установило следствие, которое велось в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю, работники общества «по указанию сотрудников полиции устанавливали на полевых агрегатах заниженные нормы внесения минеральных удобрений в почву полей, вносили ложные сведения в журналы расходования удобрений и отключали устройства видеозаписи».

После чего они вывозили и выгружали украденные минеральные удобрения и зерно «в грузовые автомобили с подложными государственными регистрационными знаками». А перед руководством ООО отчитывались о проведенных полевых работах.

В общей сложности с 2017 по 2019 год таким способом было украдено более 1 тыс. тонн удобрений и более 2 тыс. тонн пшеницы во время проведения уборочной кампании. В результате сумма ущерба общества с ограниченной ответственностью составила более 35 млн рублей.

Как уточнили в прокуратуре Ставропольского края, всем участникам преступной группы следствие предъявило обвинения в девяти эпизодах кражи, «организованной группой лиц, с причинением ущерба в особо крупном размере» (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По данным ведомства, на первом заседании были установлены личности подсудимых. На следующем этапе государственный обвинитель зачитает обвинительное заключение.

В случае признания подсудимых виновными им в зависимости от роли и степени участия грозит до десяти лет лишения свободы с выплатой крупных штрафов.

Сотрудники полиции, по данным краевого МВД, уже уволены из органов после проверки управления собственной безопасности краевого главка.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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