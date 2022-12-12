Бывший глава Богородского округа признал вину в отчуждении сельхозучастков

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Богородского района Александра Сочнева. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Вину он полностью признал, сообщили в нижегородском управлении СУ СК.

Следствие установило, что в декабре 2021 года Александр Сочнев подписал постановление о незаконной продаже трех сельскохозяйственных участков за 10% от их кадастровой стоимости компании-арендатору. Однако поля не использовались под сельхозпроизводство и не могли быть проданы арендатору на льготных условиях. Ущерб муниципалитету оценивают более чем в 860 тыс. руб.

Александра Сочнева задержали в августе 2022 года, сняли с должности и заключили под домашний арест. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Вместо картошки сажают чиновников».

Елена Ковалева