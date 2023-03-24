Финансы и нейросети

Артём Акопов покорил участников бизнес-завтрака КабА Клуба глубокими знаниями функционала нейросети



В рамках бизнес-завтрака, который провел Клуб КубА и «Ъ-Кубань», своими историями успеха поделились управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко и основатель Akopoff Studio Артем Акопов

23 марта в кофейне SET прошел очередной бизнес-завтрак КубА Клуба при участии ИД «Коммерсантъ Кубань». Мероприятия предпринимательского сообщества проходят регулярно, их гости в формате «без галстука» делятся личными историями успеха, выступают в качестве экспертов рынка и дают советы начинающим предпринимателям. Традиционно на бизнес-завтраке не было свободных мест. Собеседниками модератора КубА Клуба Алексея Пшеничного на этот раз стали управляющая Краснодарским отделением Сбербанка, самая влиятельная женщина Кубани (2020), обладатель Серебряного знака Сбера и соавтор благотворительного проекта «Клуб добрых дел» Сбербанка Татьяна Сергиенко и основатель Akopoff Studio, победитель конкурса «КубА Джуниор 2022», программист Артем Акопов, рассказавший собравшимся про внедрение в бизнесе искусственного интеллекта и ботов.

Татьяна Сергиенко поделилась историей личного успеха, ретроспективно поведав о том, как юная девушка, окончив школу с золотой медалью в станице Ленинградской, поступила в столичный вуз, а после — в 1994 году - вернулась с красным дипломом московского института на Кубань, где устроилась на работу в местное отделение Сбербанка. Времена, по ее словам, тогда были не простые — практически заново строился банковский рынок новой России. Татьяна, благодаря личным качествам, смогла взойти по карьерной лестнице до руководителя регионального отделения Сбербанка, работающего на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Главным секретом успеха Татьяна Сергиенко считает постоянное саморазвитие, обеспечить которое возможно чтением профессиональной и специализированной литературы.

16-летний Артем Акопов, ставший победителем конкурса «КубА Джуниор 2022», уверено разбирается в цифровых технологиях. Он показал предпринимателям суть и возможности искусственного интеллекта, который уже сейчас способен заменять живых людей, выполняя их профессиональные функции. Так, к примеру, нейросеть способна писать стихи и рекламные тексты, отвечать на вопросы и проводить различные расчеты. В перспективе, умелое общение с искусственным интеллектом должно позволить вносить существенную экономию в бизнес-процессы.

Участников самого раннего бизнес-завтрака интересовали вопросы, возможно ли бизнесу обойтись без копирайтеров, адресовав написание текстов нейросети, а также — сколько необходимо делать подходов для наращивания мышечной массы. Спикеры КубА Клуба в очередной раз доказали резидентам и гостям бизнес-сообщества, что завтракать можно не только вкусно, но и полезно.

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