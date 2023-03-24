В 2022 году на Кубани произведено 23,3 тыс. тонны товарной аквакультуры

В 2022 году в Краснодарском крае было произведено 23,3 тыс. тонны товарной аквакультуры, что составляет треть продукции ЮФО. Об этом в ходе круглого стола по вопросам развития аквакультуры и рыбопереработки на базе Кубанского государственного аграрного университета сообщил председатель комиссии Общественной палаты Краснодарского края по АПК Антон Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: op-kk.ru Фото: op-kk.ru

«ЮФО занял второе место по производимой продукции аквакультуры в 2022 году. За прошедший год округ произвел продукции почти 20% от общероссийского объема. Это более 70 тыс. тонн, из которых треть произведена на Кубани»,— отметил господин Коновалов.

Кроме того, по данным, озвученным в ходе круглого стола, Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству товарных рыбопроизводств. В регионе действуют 462 хозяйствующих субъекта. По словам Коновалова, лидерами по этому показателю стали Тимашевский, Динской, Павловский, Славянский районы.

Андрей Пугачев

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