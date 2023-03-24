В Новочеркасске прошли испытания родстера «Крым»

На площадке ЮРГПУ (НПИ) прошли ходовые испытания автомобиля родстер «Крым», собранного на базе деталей российского автомобиля Lada Granta коллективом преподавателей и студентов вуза с поддержкой МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

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Студенты и преподаватели политеха работают над третьим прототипом модели родстера, который должен пройти полный цикл сертификационных испытаний. Они запланированы на август.

Ранее сообщалось, что автомобиль планируют оснастить силовой установкой с перспективой перевода на водородные топливные элементы. Сейчас также ведется работа над внешним обвесом модели.

Анастасия Назарова