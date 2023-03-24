Петербургский Горный университет вошел в число лучших горнопромышленных вузов мира

Санкт-Петербургский горный университет занял третье место в международном рейтинге вузов QS по направлению «Добыча полезных ископаемых и горная промышленность», сообщила пресс-служба Смольного. Такие высокие позиции университет занял впервые в истории.

«Горный стал первым российским вузом, достигшим такого высокого результата в конкретной предметной области. Всего в рейтинге QS представлены 3 тыс. учебных заведений из 161 страны»,— говорится в сообщении. В рейтинге QS Горный университет набрал 83,8 балла из 100 возможных.

Губернатор Александр Беглов отметил, что позиция Горного университета в рейтинге — заслуженная оценка достижений коллектива вуза. «Наши вузы наращивают свой потенциал и получают международное признание даже в условиях внешнего давления и санкций»,— добавил губернатор.

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