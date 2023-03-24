Краевой минздрав обязали отремонтировать здание городской больницы в Кунгуре

Министерство здравоохранения Пермского края обязали отремонтировать здание памятника регионального значения «Больница городская», который передан в оперативное управление ГБУЗ ПК «Кунгурская больница». Ранее с таким исковым заявлением в суд обратилась прокуратура.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ранее было установлено, что на здании происходит обрушение штукатурки, появились вертикальные трещины, идет разрушение кирпича в лицевой кладке, выветривание кладочного раствора, разрушение отмостки. Больница длительное время уклонялась от проведения ремонтных работ.

По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании регионального министерства здравоохранения выделить денежные средства на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, а правообладателя здания — в течение двух лет провести ремонтно-реставрационные работы.

Кунгурский городской суд Пермского края требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что выделение средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия было признано нецелесообразным. 22 июля 2022 года было принято протокольное решение о включении в Адресную инвестиционную программу Пермского края строительства новой поликлиники в Кунгуре на 250 посещений в смену.