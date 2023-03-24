Регионы РФ получат право утверждать критерии по субсидиям на ЖКХ

Правительство утвердило изменения в правила предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Теперь региональные власти смогут самостоятельно утверждать критерии, на основании которых будет определяться максимально допустимая для граждан доля расходов на оплату услуг ЖКХ, сообщает пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить людям адресный подход при выделении субсидий на оплату жилья и коммуналки»,— заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе сегодняшнего заседания правительства. Он подчеркнул, что приоритет при получении государственной поддержки должен быть у граждан с низкими доходами.

Согласно действующему законодательству, субсидии предоставляются гражданам, если их расходы на оплату услуг ЖКХ, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату этих услуг в совокупном доходе семьи. Расходы на ЖКХ рассчитываются в соответствии с региональными стандартами жилплощади и размерами региональных стандартов стоимости услуг ЖКХ.

Эрдни Кагалтынов