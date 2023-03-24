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Доходную часть в бюджете Удмуртии могут изменить из-за дополнительного федерального финансирования

Доходную часть бюджета Удмуртии на 2023 год могут увеличить на 461,7 млн руб. Это связано с поступлением из федерального бюджета и внебюджетных фондов средств на финансирование дорожной деятельности и обеспечение граждан, покинувших Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Соответствующие изменения рассмотрели депутаты 17 марта депутаты госсовета Удмуртии на заседании постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Так, с учетом изменений доходы в бюджете Удмуртии прогнозируются в размере 100,1 млрд руб., расходы — 100,9 млрд руб. Дефицит останется неизменным.

Напомним, ранее депутаты рассмотрели поправки в закон о бюджете Удмуртии, которыми определяется сумма госконтракта, подпадающего под казначейское сопровождение, в размере не менее 30 млн руб.

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