В Удмуртии под казначейское сопровождение предлагают переводить госконтракты в размере не менее 30 млн рублей

Изменения в закон о бюджете Удмуртии на 2023 год рассмотрели депутаты госсовета Удмуртии на заседании комиссии по финансам 17 марта. В частности, в закон предлагается внести поправки, которыми определяется сумма госконтракта, подпадающего под казначейское сопровождение, в размере не менее 30 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Кроме того, депутаты рассмотрели изменения, расширяющие возможности авансирования по государственным контрактам. Правительство России установило возможность при заключении госконтрактов предусмотрело авансовые платежи в размере от 30% до 50% цены контракта, средства которого подлежат казначейскому сопровождению. Так, в 2023 году в Удмуртии казначейскому сопровождению будут подлежать средства по госконтрактам на сумму от 30 млн руб., а также госконтракты, предусматривающие авансирование до 50%.