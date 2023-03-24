Бизнесмену в Татарстане грозит до двух лет колонии за уклонение от уплаты налогов на 18 млн рублей

В Татарстане бизнесмену грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от уплаты свыше 18 млн руб. налогов. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Установлено, что подозреваемый, работая директором ООО (название не упоминается), вносил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль неверную информацию по фиктивным взаимоотношениям с организациями. В итоге ему удалось уклониться от уплаты налогов более чем на 18 млн руб.

Против бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

"Ъ-Казань"