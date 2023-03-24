Адвокат отчима убитого в Краснодаре 5-летнего Вовы добивается переквалификации дела

Адвокат обвиняемого в убийстве 5-летнего пасынка Сергея Бугоркова рассчитывает переквалифицировать его действия на ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом «Ъ-Кубань» сообщила сама защитница подсудимого Екатерина Макличенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Этот состав действительно имел место быть, но никак не убийство, не истязание»,— уточняет госпожа Макличенко.

Помимо этого, адвокат заявила, что ее подзащитный возражает от приглашения некоторых свидетелей по делу, в частности бывшей жены. Она считает, что Сергей Бугорков таким образом идет на поводу у своей нынешней супруги Алены Бугорковой, которая также проходит обвиняемой по делу. Однако ключевой свидетель, по словам госпожи Макличенко, будет на судебном заседании.

Отказ от показаний в суде самой Алены Бугорковой Екатерина Макличенко прокомментировала так: «Если один человек постоянно говорит одно и то же, а другой меняет позицию — о чем это может говорить? По-моему, вопрос риторический».

Адвокат потерпевших Евгения Тутушкина считает, что Алене Бугорковой может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Подсудимая ревностно отнеслась к тому, что бывшая жена будет давать ему характеристику в суде и всплывут обстоятельства, которые могут сыграть против обвиняемых»,— уточнила госпожа Тутушкина.

Следующее судебное заседание назначено на 27 марта.

Олег Исаев

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