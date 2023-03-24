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Авиакомпания «Якутия» запускает рейс из Якутска через Нижневартовск в Москву

Новый рейс Якутск – Нижневартовск – Москва и обратно будет летать каждый четверг с 22 июня по 28 сентября, сообщила авиакомпания «Якутия».

Время вылета каждый четверг по местному времени:

  • из Якутска в 11:40, прибытие в Нижневартовск в 11:40;
  • из Нижневартовска 12:50, прибытие в Москву в 15:00;
  • из Москвы в 16:00, прибытие в Нижневартовск в 21:25;
  • из Нижневартовска 22:40, прибытие в Якутск в 06:30 следующего дня.

Стоимость билетов: Якутск – Нижневартовск от 18 тыс. руб., Якутск – Москва от 24 тыс. руб.; Нижневартовск – Москва от 10 тыс. руб.

Ранее «Якутия» сообщила о дефиците свечей зажигания для моторов самолетов, что может привести к частичной или полной остановке полетов Sukhoi Superjet 100. Впрочем, компания считает, что старых свечей хватит до конца 2023 года.

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Полина Хабарова

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