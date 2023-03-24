25 марта в Петербург на выходных вернется сильный ветер

В субботу, 25 марта, в Санкт-Петербурге ожидается юго-западный ветер до 18 м/с, сообщило городское МЧС. Погода ухудшится в связи с приходов в город циклона с Балтики.

«По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 25 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 м/с»,— говорится в сообщении.

При этом, согласно прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, средняя скорость ветра в городе составит от 10 до 15 м/с. В течение дня также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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