В Татарстане мужчину осудят за применение насилия в отношении полицейского

В Татарстане в ближайшее время начнется суд над 42-летним жителем Бавлов. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Сама инцидент произошел в начале января этого года. Полицейские попытались остановить обвиняемого, который сидел за рулем иномарки, и проверить его на состояние опьянения, так как его поведение им показалось подозрительным. Но автомобилист не стал реагировать и попытался скрыться с места ЧП. В итоге сотрудники полиции перегородили ему дорогу своей машиной и сделали попытку открыть двери его автомобиля, но тот продолжил движение и протащил одного из сотрудников полиции несколько десятков метров на капоте, после чего тот упал лицом на асфальт, уточнил в СКР.

Обвиняемый с места ЧП скрылся, но скоро его задержали полицейские. Вину он признал. Сейчас он находится под домашним арестом.

"Ъ-Казань"